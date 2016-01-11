«محمد أبو حامد» يعترض على اختيار السادات للجنة الزراعة فى البرلمان

احتد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، عن دائرة الوايلي والظاهر، أمام رئيس المجلس بسبب اختيار النائب محمد أنور السادات رئيسًا للجنة الزراعة، وهى لجنة من 19 لجنة تم إنشائها لمراجعة 340 قرار وقانون.

وأضاف “أبو حامد” إن السادات يصلح للحديث عن حقوق الإنسان، والأحق منه هو المهندس عبد الحميد الدمرداش، وهو الذى استقر تحالف دعم مصر على اختياره لرئاسة لجنة الزراعة والرى تحت قبة البرلمان، تقديرا لخبراته فى مجال الزراعة التصديرية وتطوير الزراعة المصرية، وكان الدمرداش قد قال في تصريحات سابقة ، إن ما دفعه للترشيح لرئاسة اللجنة هو رغبته في إفادة مصر من خبرته علي مدار30 عاماً في مجال الزراعة والتسويق الزراعي.