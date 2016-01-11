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مواطنة تتصل هاتفيًا من تحت أنقاض عقار «منيا القمح» المنهار: «أنقذونا ولادي بيموتوا»

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مواطنة تتصل هاتفيًا من تحت أنقاض عقار «منيا القمح» المنهار: «أنقذونا ولادي بيموتوا» مواطنة تتصل هاتفيًا من تحت أنقاض عقار «منيا القمح» المنهار: «أنقذونا ولادي بيموتوا»

قال شهود عيان، في موقع انهيار العقار المكون من 6 طوابق، بمنيا القمح، إن سيدة من تحت الأنقاض تواصلت مع جيرانها ومع رجال الإنقاذ للمطالبة بإنقاذها وأسرتها من خلال هاتف محمول.

وأضاف شهود العيان، أنه سمع صوت المواطنة، وهي تستغيث لإنقاذها وإنقاذ أبنائها، مناشدة الجميع سرعة التحرك، قبل فوات الأوان، وبحسب الشهود فإن هناك العشرات مازالوا تحت الأنقاض.

وكان عقارا من 6 طوابق، قد انهار، مساء اليوم الإثنين، مما تسبب في مقتل وإصابة الكثيرين، دون وجود أرقاما رسمية معلنة، وتكثف الحماية المدنية من جهودها لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

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