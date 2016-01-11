بالفيديو - وينديل ليرا يتفوق على ميسي ورائعة روما ويتوج بـ ' الهدف الأجمل ' باكيا

نعم، ما قرأته أعلى الخبر صحيحا. وينديل ليرا تفوق على ليونيل ميسي و أليساندرو فلورينزي ويتوج بالهدف "الأجمل" في العالم لـ2015.

صمت. ثم تصفيق. ثم ذهول. ثم جووووووول. هكذا مر هدف البرازيلي ليرا لاعب جيوانيسا في مرمى أتلتيكو جيوانينسي ضمن منافسات بطولة جويانو على أذهان متابعي كرة القدم.

وصوت 1.6 مليون شخصا لهدف ليرا من أجل التفوق على هدف ميسي وفلورينزي. بنسبة 46.7%.

بينما حصل هدف ميسي في مرمى أتليتك بلباو على 33.3% من الأصوات. وحل فلورينزي ثالثا بـ7.1% من الأصوات.

وجاء تفوق ليرا على رائعة ميسي في مرمى أتليتك بلباو في نهائي كأس إسبانيا.

إلى جانب تسديدة فلورينزي الخرافية في مرمى برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وظهرت دموع ليرا بمجرد إعلان اسمه كمتوج لجائزة "بوشكاش" الهدف الأجمل.

فلم يكن أحد ينتظر ذلك. وعلى ما يبدو فهو أيضا لم يتوقع ذلك.

شاهد لحظة تسلم وينديل ليرا لجائزة بوشكاش