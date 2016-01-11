نجوم الكرة المصرية في عزاء حمادة إمام.. وحضور طارق سليم وبيسيرو

أقيم يوم الاثنين بمسجد حامدية الشاذلية عزاء أسطورة الكرة المصرية والزمالك الراحل حمادة إمام.

وكان حمادة إمام قد وافته المنية يوم السبت الماضي عن عمر يناهز 72 عاما.

وشهد العزاء حضور العديد من نجوم الكرة المصرية مثل خالد الغندور، عبد الواحد السيد، وأسطورة الأهلي طارق سليم.

بالإضافة لتواجد رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام والمدير التنفيذي ثروت سويلم.

كما حرص الإعلامي وائل الإبراشي على التواجد بالإضافة لسامح فهمي وزير البترول السابق، وخالد عبد العزيز وزير الرياضة.

وظهر جوزيه بيسيرو المدير الفني للأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في عزاء الراحل.

وولد حمادة إمام في 28 نوفمبر 1943 وهو والد مدير جهاز الكرة الحالي حازم إمام ونجل حارس مرمى الزمالك في الثلاثينيات يحيى الحرية إمام.

وانضم حمادة إمام لفريق الناشئين بالزمالك في عام 1957 واعتزل في عام 1974.

ومن أهم إنجازات اللاعب الأسطوري للقلعة البيضاء الفوز بلقب الدوري عام 1965 وتسجيله 3 أهداف في فوز الزمالك بخماسية على وست هام.

وبعد الاعتزال، شغل الثعلب الكبير عدة مناصب في نادي الزمالك بين إدارة الكرة ومجلس الإدارة كما كان نائبا لرئيس اتحاد الكرة.

كما اتجه حمادة إمام للعمل كمعلق وتظل العديد من عباراته علامات في التعليق العربي.