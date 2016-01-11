«الجيوشي» لسائقي القطارات: «تحصلون على أقل مما تستحقون»

قال أحمد ابراهيم المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، إن لقاء سعد الجيوشي وزير النقل مع سائقي قطارات السكة الحديد اتسم بالود والنقاش المحترم حيث اطلعهم على المشاكل والتحديات التي تواجه السكة الحديد والخسائر والديون التي تكبدتها على مدار السنوات الماضية.

وأكد لهم الجيوشي، “بحسب المتحدث الرسمي للنقل”، علمه التام بمشاكلهم والظروف الصعبة التي يعملون فيها والدور الكبير الذي يقومون به في تشغيل هذا المرفق الهام وأنهم يحملون هموم كثيرة ويتحملون مسئولية أكبر في الحفاظ على أرواح المواطنين كما أكد لهم عدم رضائه عن مرتباتهم وأنه يسعى إلى تحسين مستوى معيشتهم من خلال إيراد حقيقي وليس بالقروض من البنوك وهو ما حدث بالفعل فقد حققت السكة الحديد 20 مليون جنية زيادة في ايرادات شهر نوفمبر الماضي.

واضاف ابراهيم أن الجيوشي استجاب لكل طلبات السائقين المتعلقة بالحافز الإضافي وقانون 18 وقانون 47 وأيضا توفير الرعاية الطبية المحترمة السائقين في الأقاليم وكذلك توفير نظام تأميني متميز على السائقين كما قرر الجيوشي انشاء جمعية اسكان للعاملين في السكة الحديد لمساعدتهم في الحصول على شقق سكنية بأسعار مناسبة واللقاء مازال مستمر منذ الساعة السادسة حتى الآن وقد عبر السائقون عن سعادتهم بهذا اللقاء والنتائج التي توصلوا اليها.