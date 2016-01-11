الأفضل في العالم.. مفاجأة في اختيارات كوبر وحسام غالي

لمن أعطى حسام غالي قائد منتخب مصر والنادي الأهلي صوته للأفضل في العالم؟ وماذا عن صوت هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر.

ميسي توج رسميا ملك العالم لعام 2015 متفوقا على كريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا. (طالع التفاصيل)

ونشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم تقريرا مفصلا على أصوات كل لاعب ومدرب في العالم من أجل لقب الأفضل.

وصوت حسام غالي وهيكتور كوبر على الترتيب لليونيل ميسي كأفضل لاعب وكريستيانو رونالدو كثاني أفضل لاعب. بينما جاءت المفاجأة بتفضيلهما لسيرخيو أجويرو كثالث أفضل لاعب.

وخرج أجويرو من الترشيحات النهائية بالكامل للمرشحين لجائزة الأفضل. وحل نيمار دا سيلفا في المركز الثالث.

وعلى الجانب الأخر اختارت الإعلامية إيناس مظهر ممثل الإعلام المصري في الاتحاد الدولي، كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب.

وميسي في المركز الثاني ونيمار ثالثا.

أقرا أيضا -

طالع أيضا - تقرير في الجول - 13% حرمت ميسي من كتابة التاريخ رغم التتويج بأفضل لاعب بالعالم

فريق العام في 2015.. أكثر من مفاجأة

أفضل مدرب في العالم لـ2015.. إنريكي بطلا على حساب صاحب إنجاز تشيلي

فيديو - وينديل ليرا يتفوق على ميسي ورائعة روما ويتوج بـ"الهدف الأجمل" باكيا