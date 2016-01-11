الأفضل في العالم - تعرف على اختيارات ميسي ورونالدو ' الغريبة ' .. ونيمار الواقعي

بعد حصوله على 41.3 % من إجمالي الأصوات. لمن أعطى ليونيل ميسي صوته من أجل التتويج بالأفضل في العالم؟ وماذا عن كريتسيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا؟

ميسي توج رسميا ملك العالم لعام 2015 متفوقا على كريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا. (طالع التفاصيل)

ونشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم تقريرا مفصلا على أصوات كل لاعب ومدرب في العالم من أجل لقب الأفضل.

وصوت ليونيل ميسي للويس سواريز كأفضل لاعب في العالم ونيمار دا سيلفا كثاني أفضل لاعب.

بينما إندريس أنيستا كثالث أفضل لاعب.

اختيارات رونالدو

على الجانب الأخر وكالمتوقع لم يعطي رونالدو صوته إلى أي لاعب من برشلونة للفوز بالجائزة.

رونالدو فضل أعطاء أصواته للثلاثي كريم بنزيمة وجيمس رودريجيز وجاريث بيل على الترتيب في الأفضل بالعالم.

اختيارات نيمار

نيمار أعطى صوته إلى ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم.

ولويس سواريز كثاني أفضل لاعب. بينما إيفان راكيتيتش كثالث أفضل لاعب.

أقرا أيضا -

طالع أيضا - تقرير في الجول - 13% حرمت ميسي من كتابة التاريخ رغم التتويج بأفضل لاعب بالعالم

فريق العام في 2015.. أكثر من مفاجأة

أفضل مدرب في العالم لـ2015.. إنريكي بطلا على حساب صاحب إنجاز تشيلي

فيديو - وينديل ليرا يتفوق على ميسي ورائعة روما ويتوج بـ"الهدف الأجمل" باكيا