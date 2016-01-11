' بازل رفض أول عرض من أرسنال لضم النني وحارب من أجل بقاءه '

كشف فيتشينزو مورابيتو وكيل اللاعبين والذي لعب دورا في صفقة انتقال محمد النني إلى أرسنال عن تفاصيل مثيرة في هذا الانتقال.

ومن المنتظر إعلان صفقة انتقال النني بشكل رسمي خلال أيام بعد استخراج تصريح العمل الخاص باللاعب المصري وتأشيرة دخوله لإنجلترا.

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وعلم FilGoal.com أن العقبات الخاصة بمفاوضات بنود التعاقد انتهت وتمت إزالتها. واللاعب سيوقع على عقد يمتد لأربعة أعوام ونصف العام. (طالع التفاصيل)

وقال مورابيتو في تصريحات لصحيفة كوريرو ديللو سبورت الإيطالية يوم الاثنين: "رفض بازل العرض الأول الذي أرسله أرسنال لضم النني".

وأضاف وكيل اللاعبين الإيطالي الشهير "لقد حارب بازل من أجل بقاء النني".

وتشير تقارير صحفية إلى أن أرسنال وافق على طلبات بازل الخاصة بنسبة من إعادة بيع النني والحصول على مبلغ معين كلما شارك مع الفريق.

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من جهته استعد بازل لمغادرة لاعب منتخب مصر بضم لاعب الوسط السويدي ألكسندر فرانسون يوم السبت ليكون بديلا للنني الذي يقترب من الانضمام للمدفعجية.

جدير بالذكر أن النني حصد لقب الدوري السويسري في السنوات الثلاثة التي لعبها بقميص الفريق.