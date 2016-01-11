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مجلس النواب يتلقى قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطواريء في العريش ورفح

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مجلس النواب يتلقى قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطواريء في العريش ورفح مجلس النواب يتلقى قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطواريء في العريش ورفح

السيسى

تلقى مجلس النواب مساء اليوم الاثنين إخطارا من رئيس الوزراء بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٧ لسنة ٢٠١٥ بإعلان حالة الطواريء في بعض المناطق في مدينتي العريش ورفح لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم ٢٧ أكتوبر ٢٠١٥ مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.

وتضمن القرار أنه نظرا للظروف الأمنية الخطيرة في شمال سيناء تسري حالة الطواريء من جبل الحلال من غرب العريش مرورا بساحل البحر حتى خط الحدود الدولية في رفح ومن جبل الحلال حتى العوجة وخط الحدود الدولية .

وحظر القرار التجوال في المنطقة المحددة طوال المدة المذكورة من الساعة السابعة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي عدا العريش والطريق الدولي حتى كمين الميدان وحتى دخول العريش من الغرب من الساعة الواحدة صباحا حتى الخامسة من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار أخر.

وبمقتضى القرار تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله لحفظ الأمن في المنطقة ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

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