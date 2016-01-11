“الإدارة المحلية ودورها في الإصلاح الإداري‎” ندوة تنظمها إعلام الوادي الجديد

ينظم مركز إعلام الداخلة بالوادي الجديد، ندوة إعلامية بمقر الوحدة المحلية لقرى الراشدة، تحت عنوان “الإدارة المحلية ودورها في الإصلاح الإداري”، يحاضر في الندوة ، سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة، بحضور لفيف من موظفي الوحدة المحلية لقرى الراشدة، وأبناء القرى المجاورة لها.

وقال حسن سيد، مدير مركز إعلام الداخلة، إن الندوة تتناول الأسس الإصلاحية ومكافحة الفساد الإداري، ومحاولة نشر هذه الثقافة بين القيادات الوسطى في الوحدات المحلية.

وأضاف أن الندوة تهدف إلى إعطاء الثقة ذات الصغرى والوسطى في كيفية العامل مع المشكلات الإدارية بشفافية وصدق، بالإضافة إلى تنقية اللوائح ليحصل المواصل على الخدمات في سهولة ويسر وتدريب القيادات على الحوار الجيد مع المواطنين.