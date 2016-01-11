بين الأجمل والأسوأ.. نجمات Golden Globes يطللن بألوان جريئة!

أقيم ليل أمس حفل توزيع جوائز Golden Globes 2016 ، وشاهدنا على سجادته الحمراء أجمل الإطلالات وأكثرها أناقة ورقياً، إذ كان مستوى الأناقة هذا العام عالياً جداً. ولكن الملاحظ هو حضور العديد من الألوان في إطلالات النجمات وإليك أبرزها:

الأحمر

كان اللون الأحمر لون هذه الليلة بلا منازع، إذ كان الخيار المثالي للعديد من النجمات، وزيّن عدداً من أجمل الإطلالات في هذا الحفل، فاختارته الممثلة أوليفيا وايلد Olivia Wilde ليزين فستانها البراق الذي حمل توقيع مايلكل كورس Michael Kors واختارته إيمي روسوم Emmy Rossum في إطلالة تجمع البساطة والرقي أما جينيفر لورانس Jennifer Lawrence فلم توفّق في اختيار الفستان المناسب هذه المرة على الرغم من أنها بدت متألقة باللون الأحمر.

الأبيض

على الرغم من كثرة الإطلالات البيضاء في هذا الحفل، لم تكن بالتميّز المطلوب، فكان معظمها مكرراً وعادياً حتى وإن بدا أنيقاً على السجادة الحمراء كإطلالة ساوريس رونان Saoirse Ronan والممثلة ليلي جايمز Lily James.

الكحلي

ظهر اللون الكحلي في إطلالات قليلة خلال حفل Golden Globes 2016 ولكنه سجل أجمل وأبرز الإطلالات، كإطلالة جوليان مور Julianne Moore بتصميم توم فورد Tom Ford وكيت وينسلت Kate Winslet بفستان من رالف لورين Ralph Lauren بالإضافة لإطلالة جينا ديوان تاتيوم Jenna Dewan Tatum بفستان ملكي من زهير مراد.

الفساتين البرّاقة

لوّن الذهبي بفخامته العديد من الإطلالات على السجادة الحمراء، وشاهدناه في إطلالات ساحرة كإطلالة روزي هانتغتون وايتلي Rosie Huntington-Whiteley، ولكنه لم يكن اللون البراق الوحيد في هذه الليلة فقد شهدنا عودة الأقمشة البرّاقة بمختلف ألوانها، كالعودي في إطلالة أوليفيا وايلد Olivia Wilde والوردي كما في إطلالة كات بوسورث Kate Bosworth.

الأجمل و الأسوأ

إن أردنا تتويج الأجمل في هذا الحفل فلا بد من أن نقسم هذا اللقب بين النجمتين جينيفر لوبيز Jennifer Lopez وليدي غاغا Lady Gaga، فقد اختارت الأولى تصميماً مميزاً وأنيقاً من المصمم جيامباتيستا فالي Giambattista Valli و تألقت الأخرى كالملكة بفستان أسود رائع من تصميم فيرساتشي Versace.

أما لقب أسوأ إطلالة برأينا، فيذهب للمثلة ريجينا كينغ Regina King بفستانها المشع ذو اللون الذهبي.