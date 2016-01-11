البروشات تجمّل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء

تعدّ المجوهرات عاملاً أساسياً في إطلالة كلّ سيّدة على السجادة الحمراء؛ ولذلك يولينها اهتماماً بالغاً، فتكاد إطلالاتهن تتمحور حول قطع المجوهرات التي يرتدينها. وفي الفترة الأخيرة، كانت البروشات والدبابيس الماسية من أهمّ القطع في إطلالة كلّ نجمة على السجادة الحمراء، بعد أن نجحت النجمات في اختيار الإطلالة المناسبة لها!

ارتداء البروشات و اختيار موضعها المناسب يعتمد على الذوق الشخصي في الأساس و معرفة النقاط المهمة ذات الصلة؛ وأهمّ تلك النقاط هو الحرص على عدم المبالغة في ارتداء المجوهرات، بحيث يكون البروش هو مركز الإطلالة و أول ما يجذب الناظر إليها.

مجوهرات الملوك بتصاميم أخاذة من فان كليف

مع البدل الرسمية، يفضّل ارتداء البروش على ياقة البدلة، مثلما ارتدته سلمى حايك Salma Hayek. ويمكنك ارتداء أكثر من واحد بشرط أن تكون ذات تصميمات متناسقة، كما فعلت الممثلة كاري موليغان Carey Mulligan . وتعدّ ياقة الفستان المكان المثالي لوضع الدبوس الماسيّ أو البروش، على أن تتخلَّي عن العقد والأقراط اللافتة لتكون إطلالتك راقية و بعيدة من المبالغة. ويمكن أن تحذي حذو كلّ من النجمة الصينية زانغ زي Zhang Ziyi و الممثلة الأنيقة أنجلينا جولي Angelina Jolie في هذه الحالة لتحصلي على إطلالة أنيقة وجذابة.

أما إن أردت أن تكوني مبدعة و متجددة في اردتداء البروشات، فبإمكانك أن تجدي المكان المناسب لها في إطلالتك، سواء على الخصر بدلاً من الحزام، كما فعلت روزي هانتغتون Rosie Huntington و جانيواري جونز January Jones، أو على الكتف، كما فعلت ناتالي بورتمان Natalie Portman .

شاهدي معنا كيف زيّنت البروشات إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، وشاركينا برأيك!

سيعجبك أيضاً:

مجوهرات "شوبارد" تحف فنية فاخرة!