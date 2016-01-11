حملة "دينيم اند سابلاي" الجديدة من "رالف لورين"

في خضمّ انغماره في التّعاون، تلقي مجموعة Denim and Supply "دينيم اند سابلاي" لـ "رالف لورين" Ralph Lauren الضّوء على حملة ربيع 2016 التي تجمع بين فناني الصّناعة المتنوّعين بقدر تنوّع خبراتهم. وانضمّت الممثلة "روبي روز " والفنان "إدوارد غرانغر" الى اختبار تجريبي لاختيار العارضين من بينهم "هالي بالدوين"، من أجل خلق تجربة سينمائية إجتماعية تكمّلها حملة عالميّة رقميّة.

وتضمّ سلسلة أفلام الفيديو آخر تجربة للآداء لحملة "دينيم اند سابلاي" @DenimandSupplyRL ببطولة "روبي روز" التي تنقسم على اربع حلقات في حساب "انستقرام" الخاص بالعلامة التّجارية. ويتمحور الفيديو، الذي تمّ تصويره قبالة خلفية مدينة نيويورك ومجتمعها الخلاق، حول شخصية روبي روز وأسلوبها.

امّا "دينيم اند سابلاي" @DenimandSupplyRL فهي علامة تجارية مميزة وصادقة ترسم تصاميمها من المحيط الذي يدور حولها. وبالإضافة الى غوصها في الجودة والإرث في صناعة الدّينيم التي تحاكيها روح الفرادة تتمتّع العلامة التّجارية بروح الشّباب والابتكار تظهر جلياً في هذه الحملة.

وفي هذا التعاون، تظهر المواهب اللامعة من خلال تجربة الآداء المذكورة والتي تشكّل احد رموز العلامة "دينيم اند سابلاي"@DenimandSupplyRL. ويتم دعوة محبّي العلامة التّجارية الى التعمق في هذه السلسلة والتعرّف الى ما تخبّؤه المشاهد المصورة خلف الكواليس والتعرف الى ما تحمله صيحات الموضة هذا الربيع بالإضافة الى لعب دور بارز في التعاون على شبكات التّواصل الاجتماعيّ.