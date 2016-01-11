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نشرة ONA للفضائيات| باسم يوسف يشتكي وفاء الكيلاني.. والنايل سات ينفي بث قناة داعش‎

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نشرة ONA للفضائيات

نشرة ONA للفضائيات

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

تستضيف الإعلامية وفاء الكيلاني في حلقة الثلاثاء من برنامج «المتاهة »، الدكتور باسم يوسف إطلالة نادرة على الشاشة الصغيرة بعدما «ملأ الدنيا وشغل الناس» ببرنامجه التلفزيوني الساخر، في حلقة لا تشبه بقية الحلقات ضمن برنامج «المتاهة»مع وفاء الكيلاني على MBC .
> و يستغرب باسم في سياق الحلقة من كثرة الأسئلة التي يعتبرها غير مريحة، ويتّخذ موقفاً من مضيفته ويشتكي منها.. للمزيد

الإعلامي الساخر باسم يوسف

الإعلامي الساخر باسم يوسف

 

نفى أحمد انيس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية كل الأنباء التى تم تداولها اليوم عبر موقع التواصل الإجتماعى عن بث اقمار نايل سات لقناة تابعه لتنظيم داعش الإرهابى، حسبما زعمت حملة «الرقة تذبح بصمت» على تويتر.. للمزيد

عناصر من داعش - أرشيفية

عناصر من داعش – أرشيفية

 

يحل المطرب خالد سليم ضيفاً مع الإعلامية لبني عسل في برنامج الحياة اليوم غداً الثلاثاء ، ويكشف سليم كواليس فيلمه الجديد «شكة دبوس» ، ويغني خالد سليم عدد من أغاني أليومه الجديد الذي سيطرحها قريبا.. للمزيد

المطرب خالد سليم

المطرب خالد سليم

 

يستضيف الإعلامى عمرو الليثي مقدم برنامج بوضوح علي شاشة الحياة، وزير الصحة الأربعاء المقبل.. للمزيد

وزير الصحة

وزير الصحة

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أونا

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