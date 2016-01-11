بعد القبض على 12 مصريًا في تركيا.. «الخارجية»: «بينهم 3 أطفال»

قال القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، إنه يتابع بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية في إسطنبول حالة 12 مواطنًا مصريًا ألقت السلطات التركية القبض عليهم في مدينة “أضنة” أثناء محاولتهم المرور عبر الأراضي التركية للانضمام إلى تنظيم داعش.

وذكرت القنصلية المصرية بإسطنبول، أن المواطنين ينتمون إلى أسرة واحدة ومن بينهم 3 أطفال، لافتة إلى أنه تم إرسال مذكرة رسمية من القنصلية العامة المصرية في إسطنبول إلى وزارة الخارجية التركية للوقوف على تفاصيل عملية إلقاء القبض على المواطنين المصريين، وكذلك طبيعة التهم الموجهة إليهم.

وأوضح مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج هشام النقيب في بيان اليوم، أن المحكمة التركية المختصة ستتخذ اليوم، قرارها بشأن المواطنين المصريين المحتجزين، إما بترحيلهم إلى مصر أو باستمرار التحفظ عليهم، مشيرًا إلى أن السلطات التركية لا تبلغ القنصلية المصرية في مثل هذه الحالات إلا بناء على طلب صريح من المواطن المحتجز.

وجدد مساعد وزير الخارجية تحذيراته بشأن السفر إلى مناطق الصراع أو الانضمام إلى تنظيمات غير شرعية، الأمر الذي يضع المواطنين تحت طائلة القانون ويعرضهم لعقوبات مشددة.