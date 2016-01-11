“بدر”: اعتماد المخططات التفصيلية لـ417 قرية بمحافظة الشرقية و6 مناطق في الأقصر

أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، موافقة مجلس الوزراء على اعتماد المخططات التفصيلية لـ 417 قرية بالشرقية، وأضاف أن القرى هي 33 قرية بمركز بلبيس و14 قرية بمركز مشتول السوق و17 قرية بمركز الإبراهيمية و71 قرية بمركز الزقازيق و30 قرية بمركز أبو حماد و36 قرية بمركز فاقوس و26 قرية بمركز أولاد صقر و14 قرية بههيا و76 قرية بمركز منيا القمح و16 قرية بمركز أبو كبير و28 قرية بمركز كفر صقر و43 قرية بمركز ديرب نجم و13 قرية بمركز الحسينية.

وأشار‘‘بدر’’، إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على اعتماد المخططات التفصيلية لـ 6 مناطق بمحافظة الأقصر هي نجع الصياغ 7 وأبو عوض والعمدة 6 والكابوسية وحوض جزيرة البياضية 8 والقسط الوسطاني الغربي.

وأشار ‘‘بدر’’، إلى أن تنفيذ المخططات التفصيلية والعمرانية تساهم في تحسين فرص المعيشة للمواطنين في المحافظات من خلال تنفيذ حزمة مشروعات تنموية تحقق التنمية الشاملة والنهوض بالقرى والمدن وتوطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى.