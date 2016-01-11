أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيديو - وينديل ليرا يتفوق على ميسي ورائعة روما ويتوج بـ ' الهدف الأجمل ' باكيا

Google+ Print
فيديو - وينديل ليرا يتفوق على ميسي ورائعة روما ويتوج بـ ' الهدف الأجمل ' باكيا فيديو - وينديل ليرا يتفوق على ميسي ورائعة روما ويتوج بـ ' الهدف الأجمل ' باكيا

نعم، ما قرأته أعلى الخبر صحيحا. وينديل ليرا تفوق على ليونيل ميسي و أليساندرو فلورينزي ويتوج بالهدف "الأجمل" في العالم لـ2015.

صمت. ثم تصفيق. ثم ذهول. ثم جووووووول. هكذا مر هدف البرازيلي ليرا لاعب جيوانيسا في مرمى أتلتيكو جيوانينسي ضمن منافسات بطولة جويانو على أذهان متابعي كرة القدم.

وصوت 1.6 مليون شخصا لهدف ليرا من أجل التفوق على هدف ميسي وفلورينزي. بنسبة 46.7%.

بينما حصل هدف ميسي في مرمى أتليتك بلباو على 33.3% من الأصوات. وحل فلورينزي ثالثا بـ7.1% من الأصوات.

وجاء تفوق ليرا على رائعة ميسي في مرمى أتليتك بلباو في نهائي كأس إسبانيا.

إلى جانب تسديدة فلورينزي الخرافية في مرمى برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وظهرت دموع ليرا بمجرد إعلان اسمه كمتوج لجائزة "بوشكاش" الهدف الأجمل.

فلم يكن أحد ينتظر ذلك. وعلى ما يبدو فهو أيضا لم يتوقع ذلك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة»

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة