نيجيريا تعترف بفشلها فى القضاء على الملاريا

اعترفت الحكومة النيجيرية بفشلها فى القضاء على وباء الملاريا المنتشر فى العديد من الولايات، مشيرة إلى أن الأموال المخصصة لهذا الغرض غير كافية، وأنها فى حاجة إلى المزيد.

وقال الدكتور ديمولا ايناكومايا، مسئول إدارة الصحة والخدمات الاجتماعية بالعاصمة أبوجا، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، إن البلاد فى حاجة إلى مليار دولار إضافى لرفع الميزانية والقضاء على المرض، مضيفا أن بعض الدول الأفريقية مثل تونس، تمكنت تماما من القضاء على الملاريا فى الوقت الذى فشلت فيه نيجيريا فى القضاء عليها.

من جانبه، قال وزير الصحة النيجيرى نيوبوتشى تشوكو إن بلاده تتكبد خسائر سنوية تقدر بـ480 مليار نيرة (الدولار الواحد يباع بـ 157 دولار)، وذلك بسبب انتشار مرض الملاريا، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة للقضاء على المرض القاتل بالتعاون مع برنامج السيطرة على الملاريا، الذى أعدته الحكومة الفيدرالية بأبوجا منذ أعوام.

وطالب الوزير المواطنين باتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية فى منازلهم للتصدى للملاريا، من خلال استخدم الشباك والمواد التى تستخدم فى منع الحشرات التى تساعد على انتشار المرض.