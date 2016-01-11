لجان تفتيش لعمل تحاليل لموظفي الحكومة وفصل المدمن



> فى اطار تنفيذ خطة اعادة هيكلة الجهاز الادارى للدولة ، أعلنت مصادر مسئولة بالحكومة أن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة يعتزم عمل لجان تفتيش مفاجئ على الموظفين بكافة القطاعات الحكومية لعمل التحاليل اللازمة عن طريق أخذ عينات عشوائية لبعض الموظفين وذلك لكشف الموظف الذى يتعاطى المخدرات ليتم احالته للتحقيق وفصله نهائيا من وظيفته .

مشيرا الى أنه تم ارسال خطابات الى مديريات التنظيم والادارة بكافة المحافظات لتنفيذ الخطة الجديدة وفقا للائحة التنفيذية وطبقا لقانون الخدمة المدنية الجديد والتى تحتم على الحكومة انهاء خدمة أى موظف يعمل فى القطاع الحكومى اذا ثبت تعاطيه المخدرات .