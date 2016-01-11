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صور| مصر الخير تبدأ تسقيف 120 منزلًا وتوزع 10 الآف بطانية‎ في أسوان

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صور| مصر الخير تبدأ تسقيف 120 منزلًا وتوزع 10 الآف بطانية‎ في أسوان صور| مصر الخير تبدأ تسقيف 120 منزلًا وتوزع 10 الآف بطانية‎ في أسوان

الخير تبدأ تسقيف 120 منزلًا

 

قامت مؤسسة مصر الخير، بتسقيف عدد من البيوت وسط الجبال، بمنطقة خور عواضة، في إطار مبادرتها لترميم 120 منزلًا بقرى ونجوع أسوان، إضافة إلى توزيع 10 اأاف بطانية، و4000 شيلان حريمي ورجالي وملابس شتوية للأطفال و800 كرتونة مواد غذائية على المستحقين، في إطار مبادرة صك الشتاء التي تنفذها  المؤسسة في محافظات الصعيد، والتي بدأتها اليوم الإثنين بقرى ونجوع محافظة أسوان.

وقال طارق حسن، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير في أسوان، إنه يتم تسقيف الأسقف بطبقتين صاج، بينهم فل ابيض إضافة إلي عروق الحديد، لتتحمل السقف، مشيرًا إلى أنه لا يتم التسقيف بالخشب لانتشار النمل الأبيض، الذي يأكل الخشب.

وأوضح أنه لا يمكن استخدام الأسمنت، لعدم إمكانية الوصول للمنازل، لوقوعها في المناطق الجبلية التي يصعب الوصول لها بالسيارات، فكان هذا هو الأسلوب الأمثل لتسقيف المنازل.

وأضاف ‘‘حسن’’، أن الدعم الذي تقدمه مؤسسة مصر الخير، يستفيد منه محدودي الدخل والأسر الأكثر إحتياجًا في مراكز أدفو وداراو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان، مشيرًا إلى أن المؤسسة قامت بتوزيع 150 بطانية بالتعاون مع جمعية العقاد وهي إحدى الجمعيات الخيرية الصغيرة التي لديها قواعد بيانات بالأسر المستحقة.

 

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