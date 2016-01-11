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كوب من هذا العصير قبل النوم قل وداعاً للكرش والبطن الكبيرة وعلاج أخطر الأمراض

  • الصحة
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كوب من هذا العصير قبل النوم قل وداعاً للكرش والبطن الكبيرة وعلاج أخطر الأمراض كوب من هذا العصير قبل النوم قل وداعاً للكرش والبطن الكبيرة وعلاج أخطر الأمراض

أجمع الكثير من الخبراء أن الرمان من الفاكهة التى تقضى على وعلى البطن الكبيرة فى اسابيع قليلة وذلك لأن الرمان يحتوى على العديد من المواد والعناصر الغذائية

الهامة للجسم منها المنجنيز والبوتاسيوم والفسفور والحديد وقد ثبت أن ثمرة الرمان لها القدرة على تفتيت التى تتكون فى منطقة البطن والتى تعرف بالكرش

فقد ثبت بالتجربة العلمية أن تناول عصير الرمان لمدة شهر واحد يقضى على الدهون الشحمية وخلاياها التى قد تتكون فى منطقة البطن من أثر التغذية الغير سليمة

وعصير الرمان اثبتت دراسة أخرى أنه له القدرة على إذابة الحمض الشحمى فى الدم مما يساعد فى تنقية الشرايين من الدهون التى قد تسبب الجلطات والأمراض الخطيرة

ويعتبر عصير الرمان له القدرة على خفض درجة حرارة الجسم و له القدرة على التخلص من الالم ويعتبر عصير الرمان من أقوى العلاجات الطبيعية لأمراض القلب وتصلب الشرايين

خلاصة المقال كوب من عصير الرمان صيدلية فى منزلك لا تتخلى عنها وفى الفيديو القادم نتابع فوائد الرمان للتخلص من الكرش

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