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تيو جايمس الوجه الجديد لعطر BOSS THE SCENT

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الإثنين 11-01-2016 16:46

شارك الممثل تيو جايمس- الوجه الجديد لعطر ’BOSS THE SCENT‘- في حدث حصري احتفالاً بإطلاق العطر والحملة الخاصة بعطر (BOSS THE SCENT) الجديد- جرت فعالياته في ركن الأزياء المميز في دبي مول.

ويعتبر جايمس، الذي اشتهر في بطولة سلسلة ’ديفرجنت‘، الشخصية المثالية لإظهار الجانب المثير والمغري في بطل BOSS: الشخص الواثق بشكله وحضوره، ويدرك في صميم لا وعيه، مدى الجاذبية التي يتحلى بها.

وقال تيو جايمس: "يشرفني أن أمثل عطور BOSS Parfums وأكون سفير أحدث حملات العطور التي تطلقها. لدي تقدير كبير منذ زمن طويل لاسم BOSS بسبب قدرته على تحقيق التوازن المثالي بين الكلاسيكي والمعاصر. وهذه الحملة تمثل الروح المميزة للعلامة وتعكس ذوقي وسلوكياتي الخاصة تجاه عطر مميز فعلاً".

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سيدتي