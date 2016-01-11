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قناع لبن العصفور لـ تبييض البشرة

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الإثنين 11-01-2016 16:50

كوني كالأميرات واحصلي على أطلاله صيفيَّة جذَّابة ومميزة، وانعمي ببشرة خالية من الجفاف والتقشف والخشونة، مع ماسك «لبن العصفور»، الذي يحتوي على مادة بروتينيَّة «كازينزجين» ودهن، وسكر اللاكتوز، وهي مكونات اللبن نفسها، لكن «لبن الطيور» يختلف عن لبن الحيوانات الأخرى في بعض خواصه الطبيعيَّة فهو ليس سائلاً، وإنَّما على هيئة فتات أبيض اللون، هش سريع التكسُّر أشبه ما يكون بفتات الجبن الأبيض.

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«سيدتي نت» تقدم لك طريقة عمل قناع لبن العصفور حتى تتألقي كالأميرات 

المكونات:
3 ملاعق كبيرة لبن.
ـ ملعقتان كبيرتان سكر أسمر.
ـ ملعقة كبيرة دقيق أبيض.
اخلطي المكونات مع بعضها حتى تتكون لديكِ عجينة قابلة للفرد.
بعد تحضيرها افرديها على بشرتك لمدَّة 30 دقيقة ومن ثمَّ اغسلي وجهك بماء فاتر.
استخدمي هذه الوصفة كل أسبوع مرَّة وانعمي ببشرة كبشرة الأطفال ناعمة وبيضاء صافية .

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