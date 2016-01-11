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المكياج وعمليات التجميل لن تحوّل سارة الهاني إلى هيفاء وهبي !

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الإثنين 11-01-2016 16:54

عذراً سارة الهاني! فليس لدينا شيء ما ضدك أو ضد موهبتك الجميلة، وصوتك الأصيل، الذي تميّزت به، منذ أن وجدت على الساحة الفنيّة، إلا أننا نحبّ أن نسلّط الضوء على الخطأ محبّة بك لتكوني الفضلى؛ وكذلك الأجمل؛ ولهذا، خذي بنصائحنا التجميليّة هذه:

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أولاً : خلقنا الله مختلفين بأشكالنا لنتميّز عن بعض، فلا تكوني شبيهة أحد، وكوني أنت بجمالك، وابتكري مكياجاً يميّز شخصيتك ويلفت النظر إلى جاذبيتك!
ثانياً: اختاري خطوطاً تجميليّة مختلفة عن النساء المشهورات، ولتكن خاصة بك وبعالمك الجمالي.
ثالثاً: قد تكونين أجمل من هيفاء بالمكياج أو من دونه؛ لذلك، كوني أنت ولا تضعي مكياج امرأة ستكون لافتة ومميّزة كيفما كانت.

أخيراً: هذا المكياج الذي نحبّ أن نراك به سارة:
اتركي بشرتك شفافة صافية.
تخلّي عن العدسات اللاصقة؛ فاللون الطبيعي للعينين أجمل بكثير ويبرز جمال المكياج.
لا تعتمدي مكياج العيون الدخاني ذا الألوان الداكنة، واختاري الألوان التي تظهر عفويتك مثل الألوان الزهريّة الترابيّة.
اختاري لشفاهك أحمر شفاه نيود أو غلوس زهري، أو اعتمدي الأحمر الداكن في السهرات.
أخيراً: إنّ تجميل شفتيك بطريقة تشبه طريقة هيفاء لا يعني أن شفاه الأخيرة جميلة، فانتبهي لهذا الموضوع !

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