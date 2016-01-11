الربيع في مجموعة FOLIE FLORALE من لوكسيتان ان بروفانس

تقديراً للجمال الشاعريّ لزهرة الكرز الفرنسيّ، تتطلّع لوكسيتان ان بروفانس منذ الآن إلى حلول الربيع من خلال أحدث الإضافات إلى مجموعتها الخاصة بزهر الكرزFolie Florale.

شكّلت مجموعة زهر الكرز المنعشة والمرطّبة مصدر الإلهام في صنع عدد من المنتجات المبهجة التي ستزيد إشراقتكم هذا الربيع، وتتضمّن هذه المنتجات خلاصة طبيعية فريدة مستخرجة من زهر الكرز الذي يحصد في منطقة لوبورون في بروفانس، فرنسا.

تحوي النسخة المحدودة من أو دو تواليت Folie Florale على زهرة شجرة الكرز، وتذكّركم رائحته بأولى براعم الكرز التي تتفتح في الربيع. فقد تمّ الجمع بين بتلات زهر الكرز ومزيج البرغموت والمندرين والقليل من الورد والبنفسج للتوصّل إلى عطر مثاليّ للشخصية العفوية النابضة بالحياة. ثمن الزجاجة الواحدة 199 د.إ 50 مل.

حافظوا على انتعاشكم هذا الربيع مع جلّ زهر الكرز للاستحمام Sparking Flowers. تطلق الحبيبات الزهرية الدقيقة في الجل مواد فعالة مع روائح زهر الكرز المنعشة المترافقة. ثمنه 95 د.إ 250 مل

يتغلغل حليب الجسم الشديد النعومة الذي يتخذ لوناً زهرياً فاتحاً كبراعم زهر الكرز بسهولة إلى داخل البشرة. فمع كل حركة، يطلق ملمسه المخمليّ شذا زهر الكرز فيغذيكم وينعشكم ويمنحكم حيوية. ثمنه 139 د.إ 250 مل

يضيف كريم زهر الكرز لليدين نفحة من زبدة الشيا التي تشتهر بها لوكسيتان، وذلك للحصول على ملمس مخمليّ يساهم في حماية اليدين اللتين تحتاجان إلى العناية وتغذيتهما، مما يجعل هذا المستحضر مصدر التغذية الأمثل. ثمنه 49 د.إ 30 مل.

خلاصة طبيعية فريدة

بهدف تركيب مجموعة Folie Florale، توصّل مبتكر العطور في بروفانس إلى خلاصة طبيعية فريدة استقيت من زهر الكرز الذي قُطف يدوياً من بساتين منطقة لوبورون في بروفانس، فرنسا. فالجسيمات المعطّرة التي استخرجت للمرة الأولى بفعل الحرارة المنخفضة تحوي سرّ الرائحة الجميلة التي تحتفي بتجدد الطبيعة من خلال مجموعة بتلات ملوّنة.

أهميّة زهر الكرز

شجرة الكرز جزء لا يتجزأ من طبيعة منطقة بروفانس. فهي منتشرة على امتداد منطقة أبت في لوبورون ويتغيّر لونها مع تغير الفصول، فهي تتخذ لوناً أبيض نقياً في الربيع وأحمر مشرقاً في الصيف وأخضر فاتحاً في الخريف، ما يجعلها مصدر إلهام بالنسبة إلى الرسّامين. من خلال هذه المجموعة من العطور ومنتجات الاستحمام والعناية بالجسم، تحتفي لوكسيتان بالجمال الشاعريّ لزهر الكرز وأزهاره الأنثوية الحسّاسة في أيام الربيع الأولى.