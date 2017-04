تابعي بالخطوات المكياج الذي وضعه خبراء ديور للنجمة Jennifer Lawrence

للبشرة

NEW Diorskin Forever Foundation #020

Diorskin Star Concealer #002

NEW Diorskin Forever & Ever Control Loose Powder

NEW Diorblush Sculpt #003 Beige Contour

Cheek & Lip Glow

Glow Maximizer

للعيون:

‘Sourcils Poudre’ Pencil #433 Ash Blonde

NEW 5 Couleurs Eyeshadow #031 Blue Garden

NEW Diorshow Colour & Contour Duo #157 Iris

Diorshow Mascara #090 Pro Black

للشفاه:

Dior Addict Lipstick #842 Zig Zag