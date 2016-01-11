في أول ظهور لهما بعد إعلان خطوبتهما.. هبة مجدي ومحمد محسن في معكم منى الشاذلي

كتبت – إنجي لطفي

يحل المطرب محمد محسن والفنانة هبه مجدي، في أول ظهور لهما بعد إعلان خطوبتهم، ضيوفًا في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة سي بي سي يوم الخميس القادم.

ويحكي “محسن” عن سر ارتباطه وإعجابه بهبة التي كشفت عن أن والدها هو أول من تعرف على “محمد” في الطائرة وأبلغها بأنه تقابل مع مطرب شاب مجتهد، وتقول هبه “بابا كان معجب بمحمد قبل ما يتقدم لخطبتى ولكن بعد ذلك أصبح شديدًا معه، ليس لأنه يكرهه أول لا يرغب فيه ولكن حرصًا على ابنته مثله مثل أي أب”.

وكشف محمد محسن، في اللقاء أنه بعد ما حدد مع والد هبة موعد للحضور إلى المنزل لطلب يديها، توفي عمها وبالرغم من ذلك ذهب محسن ووالده إلى منزلهم وقدم العزاء وفي نفس الليلة طلب يدها وسط دهشة الحضور”.

وخلال الحلقة كشف الفنانين عن سبب إعلان الخطوبة على المسرح القومي، ورد فعل الفنان كبير يحيى الفخراني ولطفي لبيب بعد علمهما بخبر الارتباط، وغنى محسن وهبة عدد من أغاني الحب وديتوهات غنائية نالت تصفيق حاد من جمهور البرنامج.

وفي نفس الحلقة يروي الفنان الكوميدي بيومي فؤاد لحظات مضحكة في حياته، ويوجه إنذار للنجم أحمد السقا قائلًا “انتبه يا سقا فيلمي اللي جاي صورته في الهند وبعمل فيه أكشن وبنط من طيارة”.

ويحكي بيومي فؤاد عن سبب غضبه من النجم أحمد مكي في أول يوم تصوير له في الكبير قوي. ويعلق بيومي على صور تنشر له مع ماجد الكدواني قبل قرابة 20 سنة، ويحكي عن عشقه لكرة القدم وكيف تعلم كلمات انجليزية ليرددها فى أدواره، وبكى داخل الاستديو عندما أعادت منى الشاذلي عرض مشهد مؤثر له من مسلسل اسم مؤقت، وحكى بيومي سر بكائه.