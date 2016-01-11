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فريق العام في 2015.. أكثر من مفاجأة

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فريق العام في 2015.. أكثر من مفاجأة فريق العام في 2015.. أكثر من مفاجأة

كيف ذلك؟ سؤال واحد تردد على أذهان الجميع عقب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أفضل تشكيل في 2015.

الحارس مانويل نوير يتفوق على جانلويجي بوفون أسطورة يوفنتوس والذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

الدفاع جاء بقيادة تياجو سيلفا نجم باريس سان جيرمان وبجواره سيرخيو راموس. مع ظهيري مارسيلو وداني ألفيش.

وسط الملعب شهد الرائع أندريس إنيستا مع بول بوجبا ولوكا مودريش.

أما الهجوم فشهد تواجد الثلاثي الأفضل في العالم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا.

وفيما يلي التشكيل بالكامل:

الحارس: مانويل نوير.

الدفاع: مارسيلو - تياجو سيلفا - راموس - ألفيش.

الوسط: إنيستا - بوجبا - مودريتش.

الهجوم: رونالدو - ميسي - نيمار.

8 لاعبون من الدوري الإسباني. نوير يرفع اسم الدوري الألماني وبوجبا الأفضل من يوفي.

وشهد تواجد تشكيل الأفضل في العالم تواجد 4 لاعبين من ريال مدريد و4 من برشلونة.

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