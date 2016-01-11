الأربعاء المُقبل .. وزير الصحة والسكان ضيف « عمرو الليثي» في “بوضوح”

كتبت _إ نجي لطفي

يحل الدكتور أحمد ­عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان ضيفاً على الاعلامي عمرو الليثى ببرنامج بوضوح فى العاشرة مساء الاربعاء المقبل على شاشة الحياة الاولى فى حوار شامل عن خطة وزارة الصحة والسكان فى العام الى بخير ، ويجب الوزير على عدد من الاسئلة والرد على استفسارات المشاهدين من خلال فقرة ” قول شكوتك ” و منها منظومة التأمين الصحى والاتهامات الموجهة لها وما يتردد عن قانون التأمين الصحى بالاضافة الى قراره الخاص بعلاج مرضى فيروس سى بالأدوية المحلية، ورأيه فى منظومة الطوارئ والاتهامات الموجهة لها وكيفية مواجهتها ، وعلاقته بنقابة الأطباء ؟

وسيتناول البرنامج لماذا اصدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة الفيروسات الكبدية برئاسته؟، ولماذا استبعد بعض الاعضاء وأضاف آخرين؟ ، والخبر الايجابى بالاعلان عن البدء في افتتاح ٢١ مستشفى من إجمالي 110 مستشفيات ، كانت متوقفة بحلول يوليو المقبل. ، ولماذا تم إغلاق 1336 منشآة طبية خاصة بكافة محافظات الجمهورية ، وهل تم تحصيل الضرائب الخاصة بالسجائر وغيرها من الاسئلة الاخرى فى إطار حلقة خاصة للدور الهام للإعلام الجاد ورسالته السامية فى التعبير عن أحلام وهموم المواطنين، والتفاعل مع قضايا مجتمعه، وطرحها على السادة المسئولين والتوصل إلى حلول لتلك القضايا ومتابعتها بشكل دورى خلال حلقات البرنامج .