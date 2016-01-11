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غدًا.. إجراءات رد «غزلان» لقاضي في «غرفة عمليات رابعة»

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غدًا.. إجراءات رد «غزلان» لقاضي في «غرفة عمليات رابعة» غدًا.. إجراءات رد «غزلان» لقاضي في «غرفة عمليات رابعة»

 

 

محاكمة غزلان – أرشيفية

تنظر غدًا الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة محمود غزلان، في ضوء إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».

وكانت المحكمة في الجلسة الماضية، أجلت نظر القضية لإتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين وعددهم 51 على رأسهم مرشد الإخوان “محمد بديع” ومنهم “غزلان”عدد من الاتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

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