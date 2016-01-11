مباشر - انطلاق حفل الأفضل في العالم.. إنريكي أفضل مدرب في 2015

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للحدث الأبرز في العالم. حفل أفضل الأفضل في العالم عن عام 2015.

اللاعب الأفضل والهدف الأفضل والموهبة الأفضل والتشكيل الأفضل في عام 2015.

ويتنافس ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا على جائزة أفضل لاعب في العالم.

بينما يتنافس خورخي سامبادولي مدرب تشيلي وجوسيب جوارديولا ولويس إنريكي على المدرب الأفضل.

أما بالنسبة لهدف العام (جائزة بوشكاش) فتبدو رائعة ميسي في مرمى أتليتك بلباو هي الأقرب للتتويج.

** رونالدو: مازلت أشعر بنفس السعادة حينما أسجل هدفا مثل الأطفال، أنا طفل كبير.

** رونالدو: كما قلت سابقا مازلت شابا وأريد مواصلة اللعب خلال السنوات المقبلة وأن أستمر في تقديم أفضل ما لدي.

** رونالدو: أشعر بسعادة كبيرة عندما أساعد زملائي على تسجيل الأهداف وقيادة الفريق لتحقيق الألقاب.

** منح جائزة اللعب النظيف لكل الاتحادات التي ساعدت اللاجئين في أزمتهم، وتسلمها جيرالد أسامواه لاعب منتخب ألمانيا السابق بالنيابة عنهم.

** المدير الرياضي لبرشلونة روبرت فيرنانديز يتسلم الجائزة نظرا لغياب إنريكي عن حضور الحفل.

** اختيار لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة أفضل مدرب في عام 2015، بعد تفوقه على بيب جوارديولا وخورخي سامبادولي.

** اختيار جيل إليس مدربة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات أفضل مدير فني في عام 2015.

** ميسي: أصعب فترة خلال العام الماضي كانت إصابتي فقد كنت أشعر بالضيق بسبب عدم قدرتي على مساعدة الفريق.

** ميسي: الكل توقع عدم انسجامي مع سواريز ونيمار ولكننا اجتمعنا سويا واتفقنا على ضرورة العمل سويا لتحقيق كل الألقاب.

** فريق عام 2015

: في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: مارسيلو- تياجو سيلفا- سيرجيو راموس- دانييل ألفيش

في الوسط: إندريس إنيستا- لوكا مودريتش- بول بوجبا

في الهجوم: ليونيل ميسي- كريستيانو رونالدو- نيمار

** نيمار: حلم كبير أن أكون هنا في ذلك الحفل وعلي أن أواصل التحسن في المستقبل.

** ميسي: تطورت كثيرا عن أول فزت بالجائزة، وأن أواصل التعلم لأواصل التطور.

** رونالدو: أحاول دائما أن أتحسن وأن أكون الأفضل في العالم.

** بداية الحفل

بعد قليل انطلاق الحفل