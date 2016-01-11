أفضل مدرب في العالم لـ2015.. إنريكي بطلا على حساب صاحب إنجاز تشيلي

من أفضل مدرب في العالم لسنة 2015؟ إنه لويس إنريكي بطل خماسية برشلونة.

إنريكي تفوق على خورخي قائد تشيلي الذي فاز بلقب كوبا أمريكا وجوسيب جوارديولا المتوج بلقب الدوري الألماني.

صاحب خماسية برشلونة حصد 31.08% من الأصوات، وحل جوارديولا ثانيا بـ 22.9%.

ثم ثالثا سامباولي بـ 9.47%

وحصد برشلونة مع إنريكي خماسية في الموسم الماضي.

بطلا للدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وأيضا برشلونة يرتقى على منصة التتويج ويتوج بطلا لكأس إسبانيا والسوبر الأوروبي.

صاحب الإنجاز

وجاء تفوق إنريكي على حساب سامباولي الذي حقق أعظم إنجاز له في مسيرته على الإطلاق حيث قاد منتخب تشيلي إلى الفوز بأول بطولة كوبا أمريكا لهم على أرضهم عام 2015 وحصد ثمار عمل شاق دام لـ3 أعوام منذ أن تولى المدرب الأرجنتيني المهمة في 2012.