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«طارق سليم» على كرسي متحرك يتقدم صفوف عزاء «الثعلب»

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«طارق سليم» على كرسي متحرك يتقدم صفوف عزاء «الثعلب» «طارق سليم» على كرسي متحرك يتقدم صفوف عزاء «الثعلب»

طارق سليم

وصل منذ قليل طارق سليم نجم الأهلي السابق على كرسي متحرك، عزاء الراحل حمادة إمام، المقام داخل ساحة نادي الزمالك في ميت عقبة.

وكان قد حضرطارق سليم إلى منزل “الثعلب”، بعد علمه بخبر الوفاة لتقديم واجب العزاء، ولكنه أصر على حضور مكان العزاء.

وكان قد تقدم بالعزاء الكابتن عبد العزيز عبد الشافى زيزو مدير قطاع الكرة بالأهلي، وعدد من نجوم الفريق الأحمر، في عزاء حمادة أمام نجم الزمالك السابق المقرر له مساء اليوم الاثنين بمقر نادى الزمالك بميت عقبة.
> وكان الثعلب حمادة إمام قد رحل عن عالمنا أول أمس السبت في إحدى مستشفيات القوات المسلحة.

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