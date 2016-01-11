بالصور.. بعد فوزه بوكالة النواب.. وهدان يتوجه لعبد المنعم ويهتفان "تحيا مصر"

توجه النائب سليمان وهدان، بعد فوزه بمنصب وكالة مجلس النواب، إلى منافسه علاء عبد المنعم، فى مشهد يبرز روح التضامن، ورفعا معا أيديهما وهتفا "تحيا مصر ".

كان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن نتيجة فرز انتخابات وكالة المجلس، بفوز سليمان وهدان، بـ 285 صوتاً مقابل 281 صوتا لعلاء عبد المنعم.

ووصل عدد الأعضاء الذين شاركوا فى عملية التصويت 574 منهم 8 أصوات باطلة و 566 صوتًا صحيحًا.

- رئيس مجلس النواب يعلن فوز سلمان وهدان بوكالة البرلمان بـ 285 صوتاً



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