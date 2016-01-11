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بالصور.. بعد فوزه بوكالة النواب.. وهدان يتوجه لعبد المنعم ويهتفان "تحيا مصر"

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بالصور.. بعد فوزه بوكالة النواب.. وهدان يتوجه لعبد المنعم ويهتفان "تحيا مصر" بالصور.. بعد فوزه بوكالة النواب.. وهدان يتوجه لعبد المنعم ويهتفان "تحيا مصر"
توجه النائب سليمان وهدان، بعد فوزه بمنصب وكالة مجلس النواب، إلى منافسه علاء عبد المنعم، فى مشهد يبرز روح التضامن، ورفعا معا أيديهما وهتفا "تحيا ".

كان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعلن نتيجة فرز انتخابات وكالة المجلس، بفوز سليمان وهدان، بـ 285 صوتاً مقابل 281 صوتا لعلاء عبد المنعم.

ووصل عدد الأعضاء الذين شاركوا فى عملية التصويت 574 منهم 8 أصوات باطلة و 566 صوتًا صحيحًا.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


>- رئيس مجلس النواب يعلن فوز سلمان وهدان بوكالة البرلمان بـ 285 صوتاً


>- بالفيديو والصور.. أطول جلسة إجرائية بتاريخ برلمانات مصر..على عبد العال رئيسا لـ"النواب" والسيد الشريف وكيلا..وإعادة بين عبد المنعم ووهدان..مشادات حول امتداد الجلسة..ومرتضى يثير أزمة "اليمين الدستورية"

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مصر 365

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