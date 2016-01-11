صور| «نوارة» يفتتح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية عن اختيار فيلم «نوارة»، ليكون فيلم الافتتاح في الدورة الخامسة للمهرجان، والتي ستقام من 17 إلى 23 مارس المقبل بمدينة الأقصر، وذلك بعد الإشادات النقدية العديدة التي حظى بها الفيلم في عرضه العالمي الأول بمهرجان دبي، وبذلك يكون مهرجان الأقصر هو أول مهرجان يعرض فيلم نوارة داخل مصر، وحضر المؤتمر الصحفي عن الفيلم المخرجة هالة خليل والمنتج صفي الدين محمود.

كانت النجمة منة شلبي، قد حصلت على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان دبي عن دورها في الفيلم الذي كتبته وأخرجته هالة خليل وشارك في بطولته النجم الكبير محمود حميدة، وأمير صلاح الدين والممثلة القديرة رجاء حسين والممثل المخضرم أحمد راتب والفنانة شيرين رضا والممثلة الشابة رحمة حسن، وهو من إنتاج شركة ريد ستار.

الدورة الخامسة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مهداة لروح الفنان عمر الشريف، فيما حضر المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة النجوم يسرا ولبلبة وإلهام شاهين وحسن الرداد والمنتج محمد العدل والمخرجين خالد الحجر، أمير رمسيس وشريف البنداري والإعلاميات إنجي علي وبوسي شلبي والمنتج الفني هشام سليمان، واستقبل الحضور المخرج والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان.