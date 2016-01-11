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بعد خسارته وكالة النواب.. علاء عبد المنعم مهنئا وهدان: سأكون خادما لمصر

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بعد خسارته وكالة النواب.. علاء عبد المنعم مهنئا وهدان: سأكون خادما لمصر بعد خسارته وكالة النواب.. علاء عبد المنعم مهنئا وهدان: سأكون خادما لمصر
توجه عضو مجلس النواب، علاء عبد المنعم، بعد خسارته على منصب وكالة البرلمان، بالتهنئة لمنافسة سليمان وهدان وكيل المجلس.

وقال علاء عبد المنعم موجها حديثه للنواب: "أتوجه إليكم جميعا بالشكر والتقدير والعرفان، والمسألة اليوم ليست مناصب، بل ، والبرلمان أثبت كذب ادعاء من هاجموا البرلمان قبل انعقاده".

وتباع: "أهنئ المجلس الموقر بهذا الاختيار، ويشرفنى أن أكون أول مهنئ لوكيل المجلس سليمان وهدان، وأعاهده وأعاهدكم أن أكون خادما لمصر والبرلمان، وأعمل على إعلاء شأنه وأداء وظائفه، وهذه النتيجة أظهرت بحق روح الديمقراطية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

- بالصور.. بعد فوزه بوكالة النواب.. وهدان يتوجه لعبد المنعم ويهتفان "تحيا مصر"
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مصر 365

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