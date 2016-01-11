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مجدى العجاتى يسلم رئيس البرلمان القوانين المقررة مناقشتها

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مجدى العجاتى يسلم رئيس البرلمان القوانين المقررة مناقشتها مجدى العجاتى يسلم رئيس البرلمان القوانين المقررة مناقشتها
هنأ المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أعضاء مجلس النواب، فى كلمة له بعد الإنتهاء من انتخابات هيئة المكتب، مؤكداً أن لن تألوا جهداً فى التعاون مع الحكومة والبرلمان، فضلاً عن تسليمه لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، القرارات بقوانين التى تمت فى غيبة البرلمان، والتى من المفترض أن يناقشها البرلمان فى أول 15 يوم من إنعقاده وفقاً للمادة 156.

وجاءت نص الكلمة كما يلى..
>السيدات والسادة المحترمون نواب الشعب، لقد تحقق بكم إكتمال انتصار الشعب فى إقامة بنيان مؤسسات الدولة، هنيئاً لنا بكم، والحكومة إذ تعيش معكم أجواء هذا النظر، الشعب هو صاحب السيادة، بل ازدادت الحكومة إيماناً مع سابق إيمان بتحقيق العمل الدؤوب لتحقيق الأهداف، وكل ذلك على هدى ما تستقرون عليه، من رؤيه تشريعية وتوجيهات بناءة.

السيدات والسادة المحترمون نواب الشعب، اسمحوا لى أن أتوجه باسم الحكومة، أن أتقدم لرئيس المجلس الدكتور على عبد العال، فى منصبه الذى يريد إرادة لا تلين، وأوجه الشكر للوكيلين، السيد الشريف، وسليمان وهدان، مجلسكم هذا ليس كأى مجلس آخر، وذلك فى ضوء الأمانة الملقاه عليه، بعد طول جمود أصاب المجتمع المصرى، فى عدد كبير من المجالات.

أؤكد لكم حرص الحكومة على التعاون مع البرلمان رئيساً وأعضاءاً على تطبيق الدستور والقانون، وأنها لن تألوا جهداً لتحسين المستوى الاجتماعى والاقتصادى، ويسعدنى فى ذلك أن أسلم الرئيس كل القرارات بقوانين الذى تمت فى غيبة البرلمان، والتى من المقرر أن يناقشها البرلمان.

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مصر 365

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