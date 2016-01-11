البرلمان يرسل برقية للسيسى: نؤيد سياستك ونثمن جهود مواجهة المخططات الخبيثة

وجه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، برقية إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لدوره الفعال وسياساته الحكيمة فى إدارة شئون الدولة والمشروعات الكبيرة التى ينفذها للنهوض بالدولة والاقتصاد المصرى.

وطلب "عبد العال" من النواب قراءة البرقية أولا للتصويت على إرسالها للرئيس بالموافقة أو الرفض، وجاء فى نصها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهروية، إن مجلس النواب المعبر عن ضمير وإرادة شعب مصر العظيم وهو يستهل اليوم على بركة الله أولى دورات انعقاده للفصل التشريعى الأول، بعد انتخابات حرة ونزيهة كانت المنافسة فيها بين عدد غير مسبوق من المرشحين دفعهم اليها أجواء الحرية والأمن والأمان تحت إشراف قضاة مصر وحماية جيش الشعب وشرطته، وشهد بنزاهتها القاصى والدانى، ليدعم سياستكم الحكيمة، ولإرساء الحرية والديمقراطية والالتزام بالشرعية والإيمان باستقلال القضاء".

وتابع: "ونحن فى مستهل العام الثانى من ولايتكم نثنيى على جهودكم وما تحقق من ثمار جهد وعمل دؤؤب لكم، ونأمل تحقيق مزيد من الاستثمار، وإن مجلس النواب يعلن تأييده لسياستكم الحكيمة، ونؤيدكم كل قوة وحسم ووأدكم للمخططات الخبيثة التى تهدف إلى اسقاط الوطن، فى ظل هذه الظروف التاريخية التى يمر بها عالمنا العربى، ويؤزار منهجكم الواضح الذى ادخر نفسه لتحقيق وحدة الصف العربى.. فسر على بركة الله، قلوبنا معكم، وشعب مصر يؤيد خطاكم".

ورد النواب بالتصفيق، والموافقة على إرسال البرقية، ثم تم رفع الجلسة لعقد الجلسة الثانية بعد ساعة واحدة من الآن.