بالصور.. بدء التشغيل التجريبى لكوبرى السلام

أعلنت وزارة النقل فى بيان رسمى لها منذ قليل، بدء التشغيل التجريبى لكوبرى السلام، تحت إشراف القوات المسلحة مساء اليوم الاثنين.

وصرح أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، بأنه تم مساء اليوم بدء التشغيل فى ظل تعاون جميع الأجهزة الأمنية وهيئة قناة السويس، فيما أكد اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى أنه تم تشغيل الكوبرى للاتجاه القادم من سيناء، وسوف يتم البدء فى صيانة الاتجاه الآخر.

وأضاف ترك أن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل وجه سابقا إلى سرعة إجراء الصيانة العاجلة لكوبرى السلام، حتى يمكن افتتاحه فى أقرب وقت تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى لتخفيف معاناة المواطنين فى العبور من وإلى سيناء.

>



>