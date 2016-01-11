أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: أسرار وكواليس الكرة المصرية - الجمعة 07 أبريل 2017 -
10 تصريحات × 24 ساعة -
بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. بدء التشغيل التجريبى لكوبرى السلام

Google+ Print
بالصور.. بدء التشغيل التجريبى لكوبرى السلام بالصور.. بدء التشغيل التجريبى لكوبرى السلام
أعلنت وزارة النقل فى بيان رسمى لها منذ قليل، بدء التشغيل التجريبى لكوبرى السلام، تحت إشراف القوات المسلحة مساء اليوم الاثنين.

وصرح أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، بأنه تم مساء اليوم بدء التشغيل فى ظل تعاون جميع الأجهزة الأمنية وهيئة قناة السويس، فيما أكد اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى أنه تم تشغيل الكوبرى للاتجاه القادم من سيناء، وسوف يتم البدء فى صيانة الاتجاه الآخر.

وأضاف ترك أن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل وجه سابقا إلى سرعة إجراء الصيانة العاجلة لكوبرى السلام، حتى يمكن افتتاحه فى أقرب وقت تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى لتخفيف معاناة المواطنين فى العبور من وإلى سيناء.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365