ننشر الصور الأولى لانهيار عقار 6 طوابق بمدينة منيا القمح فى الشرقية

حصل "اليوم السابع" على الصور الأولى لانهيار عقار مكون من 6 طوابق بمدينة منيا القمح فى الشرقية. وكشفت التحريات الأولية أن العقار كان بداخله السكان.

ودفعت الحماية المدنية فى الشرقية برئاسة العميد أحمد الشوادفى، بـ3 سيارات إنقاذ لموقع العقار المنهار، بمدينة منيا القمح بالشرقية، والدفع بسيارات إسعاف.

كان اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ عن انهيار عقار مكون من 6 طوابق أمام المدرسة الثانوية الزراعية بمدينة منيا القمح، وتم إخطار الإسعاف والحماية المدنية.

- انهيار عقار من 6 طوابق بداخله سكان بمدينة منيا القمح بالشرقية

- الدفع بـ10 سيارات إسعاف وإطفاء لموقع عقار الشرقية المنهار