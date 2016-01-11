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سموحة يحرم الداخلية من تصدر الدوري قبل مواجهة الأهلي

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سموحة يحرم الداخلية من تصدر الدوري قبل مواجهة الأهلي سموحة يحرم الداخلية من تصدر الدوري قبل مواجهة الأهلي

حرم سموحة منافسه الداخلية من تصدر جدول الدوري مؤقتا على حساب الأهلي وذلك بعدما تعادل الفريقان إيجابيا بهدف لكل منهما.

وحل الداخلية ضيفا على سموحة يوم الاثنين في ملعب الإسكندرية لملاقاته في إطار الجولة 13 من الدوري المصري.

افتتح الداخلية المباراة بهدف من ركلة جزاء عن طريق حسام حسن في الدقيقة 22.

وعدل حسام باولو النتيجة من ركلة جزاء أيضا لصالح الفريق السكندري في الدقيقة 58.

ويعد هذا التعادل هو الرابع للداخلية في آخر خمس مباريات إذ أنه كان قد هُزم في المباراة الماضية أمام الزمالك.

فيما يعد هذا التعادل هو الرابع على التوالي لسموحة مع مدربه ميمي عبد الرازق وذلك عقب فوزه على أسوان.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الداخلية إلى 24 نقطة يحتل بهم المركز الخامس في جدول الترتيب بالتساوي مع الزمالك ومصر المقاصة.

ووصل رصيد سموحة إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب.

ويلتقي الداخلية بالأهلي الذي يتصدر الجدول برصيد 25 نقطة يوم الخميس المقبل في إطار الجولة 14 من المسابقة.

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