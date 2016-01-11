علاء عبد العال يتحدث عن – أمنية لم تتحقق قبل لقاء الأهلي.. وسبب غياب الانتصارات

لماذا تغيب الانتصارات عن فريق الداخلية؟ ولماذا شعر مدربه بالانزعاج في مباراة سموحة؟ علاء عبد العال المدير الفني للفريق يجيب.

وكان الداخلية قد تعادل مع سموحة يوم الاثنين إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 13 من الدوري المصري (طالع التفاصيل).

ويعد هذا التعادل هو الرابع للداخلية في آخر خمس مباريات إذ أنه كان قد هُزم في المباراة الماضية أمام الزمالك.

وإذا ما كان الداخلية نجح في تحقيق الفوز فإنه كان سيتصدر الدوري مؤقتا قبل لقاء الأهلي يوم الخميس المقبل في الجولة 14 من الدوري.

وكل ما يلي على لسان المدير الفني للداخلية في تصريحاته لقناة "أون تي في" عقب نهاية مباراة فريقه أمام سموحة.

"كنا نتمنى ملاقاة الأهلي بعد الفوز على سموحة فذلك الأمر كان من شأنه يجعلنا نشعر بأريحية كبيرة في مباراتنا أمامه".

"الأهلي يمر بفترة جيدة للغاية الآن فاز بسباعية ثم بثلاثية على اتحاد الشرطة ثم أسوان وهذا يعطيه دفعة معنوية كبرى قبل مباراتنا".

"نعاني من إجهاد ومن ضغط والكثير من الأشياء غير الجيدة كل ذلك أثر علينا في الفترة الأخيرة وجعل النتائج لا تسير بالشكل المطلوب".

"لكن أهم شيء هو إننا مازلنا مع الكبار وفي قمة الجدول ونتفوق على فرق كبرى مثل الإسماعيلي وسموحة".

"شعرت بالانزعاج خلال المباراة بسبب عدم قدرتنا على تحويل سيطرتنا إلى أهداف".

"كنا مسيطرين على المباراة بشكل كبير في الشوط الثاني لكن لم نستطع تسجيل أهدافا وهذا جعلني أشعر بالضيق لكن بشكل عام نقطة أفضل من لا شيء".