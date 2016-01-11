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إصابة طويلة.. إيفونا يغيب عن الأهلي أمام الداخلية والإسماعيلي

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إصابة طويلة.. إيفونا يغيب عن الأهلي أمام الداخلية والإسماعيلي إصابة طويلة.. إيفونا يغيب عن الأهلي أمام الداخلية والإسماعيلي

تأكد غياب ماليك إيفونا مهاجم الأهلي عن دعم هجوم فريقه في مواجهتي الداخلية والإسماعيلي المقبلتين في الدوري المصري بسبب الإصابة التي لحقت به ضد المقاولون العرب.

وأصيب إيفونا في العضلة الخلفية أمام المقاولون مما استدعى خروجه في الشوط الثاني، ليخضع اللاعب لآشعة يوم الأثنين.

وأثبتت الآشعة إصابة إيفونا بتمزق في العضلة الخلفية مما يبعده فترة طويلة على الملاعب لم تتحدد بعد حتى الآن.

وتأكد غياب إيفونا عن الأهلي أمام الداخلية يوم 14 يناير الجاري ثم الإسماعيلي يوم 19 من الشهر ذاته على الأقل.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن المصري.

إيفونا هو هداف الأهلي برصيد خمسة أهداف.. وقد اشترك عمرو جمال بدلا منه أمام المقاولون العرب في حين لا يعتمد جوزيه بيسيرو في تشكيله الأساسي أو الاحتياطي على جون أنطوي.

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