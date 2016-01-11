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«المرصد السوري»: 49 شاحنة مواد غذائية دخلت مضايا و21 قافلة للفوعة وكفريا

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«المرصد السوري»: 49 شاحنة مواد غذائية دخلت مضايا و21 قافلة للفوعة وكفريا «المرصد السوري»: 49 شاحنة مواد غذائية دخلت مضايا و21 قافلة للفوعة وكفريا

 

رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان – أرشيفية

قال رامي عبد الرحمن،  مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وطبية، ودخلت منذ قليل لبلدة “مضايا” السورية، تبلغ نحو 49 شاحنة، بالإضافة لـ 21 شاحنة أخرى دخلت بلدات سورية أخرى منذ نحو ساعتين متمثلة في بلدتي الفوعة وكفريا.

وأضاف «عبد الرحمن»، خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامية سهام عصمان، أنه تم الاتفاق بعد مشاورات على أن تسلم المساعدات إلى رجال الإغاثة، وبعض الحكماء والوجهاء بالمدن، بعيدًا عن العسكريين، موضحًا أنه تم الاتفاق أيضًا على تسليم المساعدات في شكل حصص.

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