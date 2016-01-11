مباشر - انطلاق حفل الأفضل في العالم.. اكتساح الدوري الإسباني لفريق العام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للحدث الأبرز في العالم. حفل أفضل الأفضل في العالم عن عام 2015.

اللاعب الأفضل والهدف الأفضل والموهبة الأفضل والتشكيل الأفضل في عام 2015.

ويتنافس ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا على جائزة أفضل لاعب في العالم.

بينما يتنافس خورخي سامبادولي مدرب تشيلي وجوسيب جوارديولا ولويس إنريكي على المدرب الأفضل.

أما بالنسبة لهدف العام (جائزة بوشكاش) فتبدو رائعة ميسي في مرمى أتليتك بلباو هي الأقرب للتتويج.

** فريق عام 2015

: في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: مارسيلو- تياجو سيلفا- سيرجيو راموس- دانييل ألفيش

في الوسط: إندريس إنيستا- لوكا مودريتش- بول بوجبا

في الهجوم: ليونيل ميسي- كريستيانو رونالدو- نيمار

** نيمار: حلم كبير أن أكون هنا في ذلك الحفل وعلي أن أواصل التحسن في المستقبل.

** ميسي: تطورت كثيرا عن أول فزت بالجائزة، وأن أواصل التعلم لأواصل التطور.

** رونالدو: أحاول دائما أن أتحسن وأن أكون الأفضل في العالم.

** بداية الحفل

بعد قليل انطلاق الحفل