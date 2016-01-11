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مؤسسة «شباب بتحب مصر» تتعاون مع «نادي انفينتي» لإقامة معرض صور محميات طبيعية

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مؤسسة «شباب بتحب مصر» تتعاون مع «نادي انفينتي» لإقامة معرض صور محميات طبيعية مؤسسة «شباب بتحب مصر» تتعاون مع «نادي انفينتي» لإقامة معرض صور محميات طبيعية

مؤسسة «شباب بتحب »

تقيم “مؤسسة شباب بتحب مصر” بالتعاون مع نادي انفينتي للتصوير وكاميرا السويس معرض المحميات الطبيعية في مصر وذلك تحت رعاية   «خالد فهمي» وزير البيئة و  حلمي نمنم وزير الثقافة.
> وصرحت «مؤسسة شباب بتحب مصر» أن المعرض يحتوى علي مجموعة من الصور من محميات (رأس محمد – نبق – وادي الريان – وادي الحتان) تم التقاطها من خلال عدسات نادي انفنتي للتصوير وكاميرا السويس من خلال مجموعة من الرحلات تم تنظيمها بالتعاون ما بين المؤسسة وجهاز شئون البيئة في الشهور الماضية ،
> وأضافت المؤسسة أن فريق الاعداد للمعرض يتكون من كلاً من اعضاء فريق انفنتي للتصوير وهما المصور المحترف “رامي هيكل” والمصور المحترف “بيشوي فايز” والذين يقومون بالعديد من الورش التعليمية لتعليم التصوير الاحترافي للشباب وايضاً عضوية “هشام سمير” المصور المحترف مؤسس فريق كاميرا السويس والذي يحتوى علي عدد كبير من المصورين المحترفين وقد اتفق علي الجميع علي أن يكون السيد “رامي هيكل” مشرف علي المعرض ومشرفين مساعدين كلاً من “هشام سمير” و”بيشوي فايز“.

وأعلنت المؤسسة أن السيد الدكتور “خالد فهمي” وزير البيئة والسيد الاستاذ “حلمي نمنم” وزير الثقافة ومجموعة كبيرة من المصورين المحترفين المشاركين في المعرض وبعض من الشخصيات العامة سيشاركون في افتتاح المعرض والمقرر له مساء يوم الجمعة 15 يناير الساعة 6 مساء بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية والدعوة مجاناً ويستمر المعرض حتى مساء يوم الاثنين الموافق 18 يناير.

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