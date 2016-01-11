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صور| أمين «الناصريين المستقلين» يزور رئيس الكنيسة القبطية في لبنان

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جانب من اللقاء

زار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان يرافقه وفداً من الأخوة أعضاء الهيئة رئيس الكنيسة القبطية الارثوذكسية في لبنان الأب رويس الأورشليمي ، مقدّمين له التهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة ولأهلنا الأقباط في لبنان وعبره لأهلنا في العربية .

رحّب رئيس الكنيسة القبطية الارثوذكسية في لبنان الأب رويس الأورشليمي بوفد المرابطون يتقدّمه العميد حمدان الذين ننتمي وإياهم الى مدرسة القائد جمال عبد الناصر مؤسس الوحدة العربية ، مؤكداً أننا سننقل ميراث الفكر الناصري لأبنائنا وأجيالنا ، مثمناً المواقف القومية العربية للمرابطون .

ثمّن أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان موقف الكنيسة القبطية والمواقف القومية والوطنية المصرية لبابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني ، مثمناً دوره في كبح جماح كل الذين يحاولون أن يعيثوا فساداً وأن يتربّصوا شرّاً بمصر التي نعتبرها الصخرة التي ترتكز عليها أمتنا العربية ، مؤكداً أن خير أجناد الأرض الجيش العربي المصري قادر على دفن بؤر الإرهاب والقضاء على محاولة إقامة إمارة سيناء وما يتبعها و أخذ دوره في حماية الأمن القومي العربي، مشيداً بدور القوات المسلحة المصرية في دعم الوطنيين الليبيين عبر القضاء على داعش والنصرة وغيرها من المسميات المذهبية والطائفية في ليبيا وبالتالي القضاء على أحلام الذين يريدون شرذمة الأمة .

ودان العميد حمدان كل المحاولات الهادفة إلى إرباك مصر وخلق الفتنة بين أهلنا المصريين الذين يتمتعون بمستوى عال من الوعي ، مشيراً الى أن مباركة الرئيس المصري المشير عبد الفتاح لأهلنا الأقباط في الكاتدرائية هي خير دليل على الوعي الوطني المصري والقومي الذي يحمي أمتنا العربية من شرور الإرهاب ومن شرّ كل الطامعين بتفتيت هذه الأمة وجعلها إمارات دينية مذهبية تشتت وتُقسّم ولا تحمي ولا توحّد.

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