في أول كلمة له بـ«البرلمان» .. وكيل مجلس النواب يُخطئ في تلاوة آية قرآنية

أخطأ سليمان وهدان ، وكيل مجلس النواب، في تلاة الآية القرآنية « رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً» في مستهل كلمته أمام أعضاء البرلمان عقب فوزه بمنصب الوكيل الثاني في جلسة الإثنين.

وقرأ «وهدان» قوله عز وجل «لاَ تُزِغْ» بنطقها «لا تَزُغ» بفتح «التاء» وضم حرف «الزاي»، بينما نطقها الصحيح في القرآن الكريم ضم حرف«التاء» وكسر حرف «الزاي».

وكان قد أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فوز «وهدان» بمنصب وكيل المجلس، عقب الإعادة التي أجريت بينه وبين علاء عبدالمنعم.