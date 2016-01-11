صحيفة فرنسية تنشر أقوال فالبوينا عن بنزيمة في قضية الفيديو الإباحي

(إفي): قال لاعب كرة القدم الفرنسي ماتيو فالبوينا خلال مثوله في نوفمبر الماضي أمام القاضي في قضية ابتزازه بفيديو إباحي، إن زميله كريم بنزيمة بث في نفسه الرعب عندما حدثه عن هذا الفيديو.

ونشرت صحيفة (لو موند) اليوم إفادة فالبوينا أمام القاضي وقتها، حيث أشار إلى أنه في السادس من أكتوبر الماضي أكد له لاعب ريال مدريد عدم وجود نسخ من الفيديو الإباحي.

وأكد بنزيمة له أنه شاهد الفيديو كما حذره من أن من يملكون هذا الشريط المصور "فاسدون جدا"، كما أقسم له بابنته أنه شاهد الفيديو وأخبره بمقتطفات منه وعرض عليه الوساطة مع من لديهم هذا الشريط المصور.

واقترح بنزيمة على فالبوينا أن يتعامل مع صديق للاعب الملكي يدعى كريم زيناتي، المتهم حاليا بالتورط مع بنزيمة في قضية الابتزاز.

وأضاف فالبوينا "لقد أخبرته أنني أرغب في الدفع مقابل التحرر من الأمر، ولكنني أخشى من وجود نسخ للفيديو. ولكنه (بنزيمة) أخبرني: مات أقسم لك بابنتي أنه لا توجد أي نسخ منه".

وأوضح أنه اعتقد في بادئ الأمر أن بنزيمة يود مساعدته، ولكنه ساورته الشكوك بعدها حول تورطه في الأمر، رغم أن لاعب الريال لم يحرضه على الدفع مقابل عدم نشر الفيديو ولكن كل محاولاته اقتصرت على اقناعه فالبوينا بمقابلة زيناتي.

كما أكد فالبوينا أن بنزيمة بث الرعب في نفس بتأكيده على وجود الفيديو وعلى مدى إباحيته.

يأتي الكشف عن هذه الأقوال بعد يوم من تصريحات فالبوينا التي قال فيها إنه "لن تكون هناك مشكلة" في اللعب مع بنزيمة في بطولة كأس الأمم الأوروبية المرتقبة هذا العام بفرنسا.