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محافظ أسيوط: شفاء 12 حالة مصابة بالأنفلونزا الموسمية ورفع حالة الطوارئ

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محافظ أسيوط: شفاء 12 حالة مصابة بالأنفلونزا الموسمية ورفع حالة الطوارئ محافظ أسيوط: شفاء 12 حالة مصابة بالأنفلونزا الموسمية ورفع حالة الطوارئ

المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط – أرشيفية

 

أعلن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط عن تماثل 12 حالة مصابة بالأنفلونزا الموسمية للشفاء وخروجها من المستشفيات وحجز 5 حالات مصابة داخل مستشفى أسيوط الجامعي والحميات لتلقي العلاج.

وقال أحمد أنور، وكيل وزارة الصحة، إن عدد الحالات المصابة بالأنفلونزا الموسمية منذ يوم 20 ديسمبر الماضي وحتى 11 يناير الجاري بلغت 17 حالة، وتم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم داخل مستشفيات الحميات والصدر وأسيوط الجامعي وتماثل 12 حالة للشفاء الكامل وخروجهم من المستشفى، بينما تتلقى حالة واحدة العلاج بمستشفى الحميات و4 أخرين بمستشفى أسيوط الجامعي.

كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته برفع حالة الطوارىء داخل المستشفيات العامة والمركزية بمختلف مراكز المحافظة لمواجهة أمراض الشتاء وخاصة الأنفلونزا الموسمية ونشر فرق الرصد بالقرى والمراكز للكشف عن ظهور أي حالات إصابة بين المواطنين.

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